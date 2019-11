Achraf Hakimi è stato il mattatore e protagonista della sfida di Europa League che ha visto l'Inter uscire rimontata e sconfitta 3-2 dal Borussia Dortmund nell'ultimo turno di Champions League. Il terzino in prestito dal Real Madrid può essere però considerato a tutti gli effetti un rimpianto per i nerazzurri.



RETROSCENA - Due estati fa, come raccontato dal Corriere dello Sport, il ds Piero Ausilio era alla ricerca di un esterno destro da regalare a Luciano Spalletti e uno dei nomi sondati fu proprio il terzino marocchino allora non ancora 20enne. L'Inter lo conosceva bene, i report degli scout erano positivi, e Ausilio prese informazioni salvo poi virare, su indicazione di Spalletti che voleva un rinforzo di maggior esperienza su Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid.