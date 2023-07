Sta prendendo il via il nuovo corso bianconero, che vedrà Giuntoli prendere il comando delle operazioni di un calciomercato cruciale per una Juventus senza titoli da due stagioni. Una delle prime grane da risolvere dal nuovo dirigente della Vecchia Signora è la posizione di Dusan Vlahovic, reduce da un’ultima stagione sottotono tra problemi fisici e realizzativi. Secondo gli esperti il serbo resterà ancora alla Juve, offerto a 1,72, quota che sale a 1,80 per gli esperti con le big d’Europa non intenzionate però a mollare la presa: tra le inseguitrici spicca il Chelsea, in pieno restyling dopo un 2023 da incubo, offerto a 2,50 con più lontano, a 5 volte la posta, il Bayern Monaco, alla ricerca di un vero centravanti di ruolo. Remota la possibilità di un approdo a Manchester United e Real Madrid, proposte entrambe a 9, mentre sembra impossibile una cessione in Serie A: tra i club italiani in pole c’è il Milan a 25, davanti l’Inter a 33.