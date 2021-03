Ricardo Rodriguez la scorsa estate era arrivato al Torino dal Milan per volere di Marco Giampaolo: secondo i progetti del tecnico abruzzese il difensore svizzero sarebbe dovuto essere il terzino sinistro titolare nel suo 4-3-1-2.



Con l'esonero di Giampaolo e l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata Rodriguez ha però perso il posto da titolare, giocando solamente in due occasioni quando non c'erano altre alternative. Ora con la nazionale svizzera ha la possibilità di mettersi in mostra, anche perché a fine stagione potrebbe dover cercare una nuova squadra.