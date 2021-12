Non solo Ainsley Maitland-Niles – 24enne dell’Arsenal – e del giovanissimo (19) Charlie Wellens i nomi accostati alla Roma per il mercato di gennaio. Come riporta Il Tempo, in mediana alla Roma piace anche Boubacar Kamara. Da Trigoria stanno intensificando i contatti con il Marsiglia, club con cui i rapporti sono già ben avviati date le operazioni Under e Pau Lopez. Il contratto del classe ’99 con il club francese scadrà a giugno. Sul francese ci sono però diversi club importanti.