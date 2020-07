A Roma c'è un caso Zaniolo. Non un problema ma una situazione da risolvere, per il bene della Roma e del giocatore. Il nazionale azzurro domenica sera ha visto la sfida con l'Inter dalla tribuna, a causa di un leggero problema muscolare, una scelta, quella di Fonseca, arrivata con l'obiettivo di tutelarlo dopo le polemiche per il suo contributo contro il Verona. Il diretto interessato ci è rimasto male, il suo agente Vigorelli ha chiesto e ottenuto un incontro a Fienga, per spegnere ogni tipo di malumore e capirne di più. La posizione dell'entourage è questa, se c'è un progetto, Zaniolo va tutelato e difeso dal club, non può essere messo in croce per un pallone perso. Per questo chiederà chiarezza.



MERCATO - Inter e Juventus, le squadre in Italia più interessate, per il momento osservano. Sanno che dalla Roma non arrivano segnali di cessione, ma l'estate è lunga, l'interesse è reale e nessuna porta è chiusa. Molto dipenderà dalla posizione del giocatore. Zaniolo in giallorosso sta bene, ma vuole sentirsi apprezzato e valorizzato, dai compagni e dalla società, vuole rappresentare un progetto vincente. Altrimenti si guarderà intorno.