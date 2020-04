Carles Perez, attaccante arrivato alla Roma a gennaio in prestito dal Barcellona, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Marca: "Non capisco il motivo della mia partenza, ma rispetto il club per ciò che mi ha dato negli anni. Adesso penso soltanto alla Roma, ho altri quattro anni di contratto qui e devo dimenticare il passato".