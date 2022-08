"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginio Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra". È questo il comunicato diffuso dalla Roma a seguito dell'infortunio del nuovo acquisto che aveva fatto sognare i tifosi. Il giocatore ha riportato la frattura durante la partita d'allenamento di oggi in seguito a un contrasto con Felix Afena-Gyan. Nelle prossime verrà valutato se operarlo subito o nelle prossime settimane, ma lo stop non sarà comunque inferiore ai 4 mesi e mezzo. In entrambi i casi il giocatore tornerà a in campo a gennaio 2023 vista la sosta per il mondiale. Le valutazioni sulla strategia operatoria verranno fatte di concerto con il Psg (proprietario del cartellino), mentre la nazionale olandese resterà a guardare sperando di riaverlo a disposizioni per i Mondiali in Qatar. Ma sembra molto improbabile.