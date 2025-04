Roma da record nel 2025: triplo primato e Ranieri eguaglia Spalletti

Getty Images

. La formazione giallorossa ritrova la via del successo grazie alla rete firmata da Eldor Shomurudov contro il Verona, dopo i due pareggi consecutivi registrati nelle ultime due giornate, allungando così la propria striscia di imbattibilità a 17 risultati utili consecutivi in Serie A (12 vittorie e 5 pareggi).(con la Roma che si è portata a -2 dalla zona Champions),: l’attuale commissario tecnico della Nazionale, infatti, era rimasto imbattuto in campionato fra gennaio e maggio di quell’anno, registrando 14 vittorie e 3 pareggi. Dal dicembre 2024 a oggi, Ranieri è riuscito a ottenere lo stesso numero di risultati utili consecutivi e non sembra aver voglia di fermarsi, anche se il prossimo ostacolo si chiama Inter.

, inoltre,disponibili in queste 15 giornate dell’anno corrente.(l'ultima sconfitta risale al 15 dicembre 2024, quando la formazione capitolina cadde 2-0 sul campo del Como) e dimostrata dal dato delle reti subite: solamente 8 nel 2025, un primato in Europa al pari di Augsburg e Athletic Bilbao.