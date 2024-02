Roma, dall'Inghilterra: il prossimo ds potrebbe essere Hughes del Bournemouth

La Roma continua la caccia al prossimo ds a un mese ormai dall'addio di Tiago Pinto. Il nome preferito dalla Ceo Lina Souloukou continua ad essere quello di Modesto del Monza, ma in Inghilterra sono certi che la Roma stia sondando anche altri nomi. Secondo quanto riportato dal The Thelegraph il nome nuovo per il club giallorosso è quello di Richard Hughes. Lo scozzese di 44 anni (cresciuto come calciatore nelle giovanili dell'Atalanta è l'attuale direttore sportivo del Bournemouth: in questi anni ha chiusi alcuni affari con la Roma. Kluivert e Vina sono passati nel club di Premier League. Oltre ad essere stato molto vicino a Zaniolo. Un nome giovane, ma già con una discreta esperienza. Su di lui ci sarebbe pure il Newcastle.