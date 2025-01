De Rossi: "Tornerò ad allenare. Cristian Totti all'Ostiamare? Non voglio mettere in difficoltà il ds"

Getty Images

Daniele De Rossi ha salvato l'Ostiamare, club militante in Serie D, dal fallimento. In occasione della conferenza stampa di presentazione ha parlato del gesto fatto per la squadra in cui ha mosso in primi passi: "Non è stato un grande sacrificio per me, anche se ovviamente sono stato messo al corrente di alcune difficoltà che c'erano. Non sono uno sprovveduto e ci sono aspetti spigolosi da gestire. A me piace il calcio, Ostia e l'Ostiamare, che ho sempre seguito nonostante il mio livello di calcio fosse lontano anni luce da questa realtà. Non faccio miracoli, ma la squadra deve essere un mezzo per sentire l'appartenenza alla città e avvicinarci come comunità".

TORNARE - De Rossi, dopo l'esonero dalla Roma, ha voglia di tornare: "Sono dispiaciuto di non allenare, ma è il momento migliore perché posso passare tanto tempo con i giocatori. Continuerò ad allenare. Dove? Ancora non lo so".

TOTTI E STROOTMAN - "Un giornalista mi ha chiamato dicendo di sapere dell'arrivo di Strootman. Ma se glielo dico mi fa una pernacchia, non penso che venga in Serie D. Cristian Totti? A Olbia si diverte, ho parlato con Francesco. Non sarò mai invadente, non romperò le scatole al ds e non metterò mai in difficoltà per prendere un giocatore che conosco".