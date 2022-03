"Help children affected by war". Questa la scritta speciale presente sulla maglia utilizzata dalla Roma nel riscaldamento, a pochi minuti dal match con l'Atalanta, con tanto di bandiera ucraina. Una dedica per i bambini vittime della follia, della guerra. Durante la partita, invece, sulla divisa giallorossa ci sarà una patch di UNHCR con i colori dell'Ucraina.