Roma, riecco il vero Dybala: De Rossi non può più farne a meno

Federico Russo

La Roma di De Rossi sta volando anche grazie ad un fattore: Paulo Dybala. Talento cristallino falcidiato spesso dagli infortuni negli ultimi anni, l'argentino classe 1993 sta trascinando i giallorossi a suon di prestazioni, gol e assist. Sono 19 le partite giocate, 12 le reti 7 gli assist, una media di un gol o un assist a partita. Riassunto? Con l'argentino in campo si parte da 1-0. Numeri che evidenziano una certezza: quando Dybala sta bene fisicamente è uno dei giocatori più decisivi del campionato se non il più decisivo. Vero è che nelle ultime stagioni i continui problemi fisici non hanno permesso al calciatore di esprimere pienamente la sua classe, questo non deve far però dimenticare che tipo di giocatore sia Paulo Dybala, anche perché basterebbe dare un occhiata ai suoi numeri e al palmarès per capirlo.



NUMERI - Il classe 1993 ha già eguagliato i suoi numeri dello scorso anno ma con ancora 11 partite da giocare, nella passata stagione li fece registrare in 25 presenze. Le partite saltate per infortunio in Serie A fino a questo momento sono state 6, in calo rispetto alle ultime stagioni; si pensi che alla Juventus nel 2020-2021 erano state 20 le presenze in tutto il campionato. Si sta delineando una stagione a livello di presenze in linea con l'ultima in maglia bianconera (2021-2022) quando furono 29 a fine campionato, ma i numeri di gol e assist furono minori rispetto quelli attuali. Al di là dell'incidenza in zona gol , l'argentino è fondamentale nello sviluppo della manovra essendo un maestro nell'abbassarsi ,legare con gli altri reparti e rifornire le punte. Inoltre il 4-3-2-1 disegnato da De Rossi, gli consente di svariare su tutto il fronte offensivo. Basta vedere il gol di Lukaku contro il Monza nato da un recupero palla dell'argentino sul centro-sinistra della trequarti offensiva; l'attaccante argentino recupera il possesso, conduce palla saltando un avversario fino ad imbeccare il gigante belga con un grande assist. Per capire ancora meglio la rilevanza dell'argentino bisogna analizzare qualche statistica: in campionato sono 26 i passaggi chiave e 33 le occasioni da gol (più di Thuram e Lautaro Martinez, meno di Leao e Kvaratskhelia), per numero di assist forniti solamente Olivier Giroud(8), Mkhitaryan(9) e Marcus Thuram (10) hanno fatto meglio, oltre ad essere il terzo miglior marcatore del campionato dietro all'inarrivabile Lautaro e al pari di Giroud ma con meno partite giocate.



RINCORSA - Chiaro quindi che gli obiettivi stagionali della Roma passano anche dallo stato di forma del loro campione, che sarà decisivo sia per la rincorsa per un posto nella maggiore competizione europea sia per l'Europa League, dove i giallorossi sono attesi in settimana dal Brighton di De Zerbi.