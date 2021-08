Sognando Milano, per la seconda volta. Dopo aver sfiorato il nerazzurro a gennaio ora Edin Dzeko si ritrova di nuovo vicino all’Inter.favorito dal basso costo di cartellino vista l’età e il contratto in scadenza il prossimo anno. I primi passi sono stati già mossi.Dzeko, infatti, gradirebbepiù bonus che possa allungargli la carriera in Italia. Inoltre avrebbe di nuovo l’occasione di giocare la Champions League e di sostituire (forse insieme a Zapata, o forse no) comunque uno dei più forti attaccanti del mondo. Tutte considerazioni che stanno facendo riflettere il bosniacoalla Roma dopo diversi tentativi di divorzio (da entrambe le parti). Deciderà lui, anche perché esiste da tempo una promessa con la Roma: una volta in scadenza l'ex City poteva scegliere la destinazione.Ieria Siviglia proprio di questo. La Roma non vorrebbe privarsene a questo punto del mercato ma di certo non lo incantenerà soprattutto di fronte a un a possibile offerta da 7-8 milioni. Via libera quindi.il prossimo anno avendo anche un giocatore scontento in rosa. Un altro segnale forte è il mancato utilizzo di ieri contro il Betis. Il problema per la Roma sarebbe trovare un sostituto. Al momento è strada in salita perUn colpo che non farebbe rimpiangere Dzeko. Più percorribile la pista. Mourinho osserva e attende silenzioso. Perdere uno dei leader assoluti non gli farebbe di certo piacere.