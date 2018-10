Così Edin Dzeko ha parlato a DAZN dopo la vittoria della sua Roma contro l'Empoli: “Adesso stiamo vincendo ed è importante, non abbiamo attraversato un periodo facile, abbiamo vinto quattro partite di fila e abbiamo un po’ sistemato le cose. La partita dell’Empoli? Stanno facendo una grande stagione, conosciamo Andreazzoli e giocano bene. Peccato per loro, in futuro spero possano fare più punti possibile. Cosa mi ha chiesto Di Francesco? Di aiutare la squadra quando in difficoltà, siamo stati fortunati sul rigore e conta questo. Certo, conta anche il gol”.