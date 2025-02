Roma e Ancelotti: tutti i motivi per cui Ranieri può scegliere proprio l'allenatore del Real Madrid

AFP via Getty Images

Allenatore cercasi per lae a deciderlo sarà l’attuale mister giallorosso, Claudio. Dopo essersi preso il compito di traghettare la squadra fino alla fine della stagione, l’exavrà il duro compito di scegliersi il, visto che a fine annata si ritirerà dalla carriera da tecnico. Diversi i nomi che circolano ma ce n’è uno che si staglia su tutti: quello di CarloL’attuale allenatore delche per portarlo all’Olimpico starebbero muovendosi concretamente e in prima persona. Secondo quanto riportato da As, la proprietà americana si sarebbe mossa già da tempo per il tecnico italiano e starebbe preparando un'offerta, al livello di un top al mondo come Ancelotti, una proposta che sia a cinque stelle dal punto di vista"Leggo ma ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così.. Il nuovo corso è annunciato.Faremo un numero 'x' di nomi e. Per annunciarlo si attenderà la fine della stagione", ha commentato cosìa SportMediaset.

Ripartire da zero con Ancelotti, allenatore con cui Ranieri ha, per voltare pagina e rilanciarsi con un profilo che, come il testaccino,Non ha mai negato infatti il tecnico emiliano che,Ancelotti è stato già giallorosso dal 1979 al 1987 e lì ha vinto quattro Coppe Italia e lo Scudetto 1982-83 prima di passare al Milan. "Se ne parla molto, ma ioe lavoro per. Ranieri è un amico e sono felice che stia facendo molto bene, io ho un forte legame con la Roma, tanti ricordi belli, però, aveva detto qualche settimana fa a Rai Radio 1. Ora dalla Spagna rilanciano e prospettano un matrimonio che si potrà fare già durante la prossima estate.