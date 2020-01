Possibile futuro lontano da Roma per Mirko Antonucci, attaccante classe '99 che potrebbe tornare in Serie B dopo l'esperienza a Pescara della scorsa stagione chiusa con 21 presenze. Sul giocatore ci sono Cremonese e Crotone con la Roma che lo girerebbe in B in prestito secco. Più complicata la pista straniera che porta alla Stella Rossa di Belgrado: i serbi lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, soluzione che però non convince la Roma.