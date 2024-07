Roma, è ufficiale l'arrivo di Dahl. In attesa di Soulé e Dovbyk

In attesa della definizione ufficiale della trattativa che porterà l’argentinodalla Juventus alla corte di Daniele De Rossi e di provare a convincere il Girona ad accettare le condizioni poste sul tavolo per l’attaccante ucrainocol giocatore che era sbarcato nella Capitale nella giornata di venerdì per effettuare le tradizionali visite mediche e per firmare il contratto col suo prossimo club.Dahl, che diventa la cessione più cara di sempre nella storia del massimo campionato svedese, è stato eletto nell’ultima stagione come il miglior esterno difensivo dell’Allsvenskan e questo gli ha permesso - dopo la trafila nelle giovanili - di conquistare la prima convocazione in nazionale maggiore per mano del ct Jon-Dahl Tomasson.- Questo il comunicato ufficiale della Roma sull’acquisto di Dahl: “L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl dal Djurgarden. Terzino sinistro – classe 2003 – Dahl ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In giallorosso, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Samuel!”.