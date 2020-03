Stephan El Shaarawy pronto a tutto per tornare alla Roma. Il Faraone vuole lasciare la Cina per fare ritorno nella Capitale, ma i 14 milioni netti a stagione per tre anni percepiti allo Shanghai Shenhua sono un ostacolo importante: per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, pur di vestire nuovamente la maglia giallorossa, El Shaarawy è disposto a tagliarsi notevolmente l'ingaggio, accettando anche un triennale da 2,5 milioni a stagione. Resta da convincere il club cinese, che però avrebbe di fronte la possibilità di risparmiare 28 milioni di euro netti d'ingaggio nei prossimi due anni.