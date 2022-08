Un Gallo a Roma, ma stavolta non ci saranno guerre civili. Il domino che porterà Belotti alla Roma finalmente ha avuto effetto, anche se con qualche giorno di ritardo. Felix, infatti, ha detto sì alla Cremonese che lo preleva a titolo definitivo per poco più di 7 milioni ma senza clausola di recompra. La cessione ha fatto scattare il via libera per il Gallo che aspetta da settimane la Roma e ha detto no a tante offerte dall'estero rinunciando anche qualcosa a livello economico.



CIFRE - L'attaccante - che in questi giorni si è allenato in Sicilia - firmerà un triennale da 2,8 milioni più bonus e già tra domani e dopodomani è atteso nella capitale dove troverà Mourinho ad accoglierlo a braccia aperte. Lo Special One, dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, però non si accontenta e aspetta anche l'arrivo di un centrocampista.