Paulo Fonseca sta conquistando tutti, a Roma. Con il suo gioco e con il suo modo di fare. Anche i giocatori remano dalla stessa parte, e sul campo si vede, col portoghese che ha rivitalizzato giocatori che sembravano fuori dai piani e sopperito all'assenza degli infortunati senza mai lamentarsi.



Controlla tutto, l'ex Shakhtar. Anche i pasti dei giocatori. Come scrive la Repubblica, il ritrovo, a Trigoria, è fissato ogni mattina alle 8.30: colazione e pranzo sempre insieme, tavoli democratici con giocatori e staff seduti insieme con lo stesso menu. In passato, a pranzo, i giocatori andavano a casa, ora no: si inizia la mattina, si finisce alle 15.30, massimo alle 16.



La colazione è alle 9.15, solitamente leggera, poi palestra, un'ora di campo e alle 13 tutti a tavola per pranzare. Da Dzeko al magazziniere, tutti hanno lo stesso menu: si può scegliere tra due primi e due secondi (pasta al sugo o con le verdure, bresaola, mozzarella, pollo) e stesso tavoli senza divisione. C'è un'eccezione: Chris Smalling, il primo vegano a Trigoria. Medico e giocatore hanno studiato insieme la dieta. Tutto è cambiato. Ai tempi di Totti regnavano pizza e mortadella...