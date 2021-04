L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida persa 3-1 contro il Torino.



EUROPA LEAGUE - “Se l’Europa League ci toglie inconsciamente qualcosa? Non deve essere così. La verità è che abbiamo giocato due giorni fa ed abbiamo dovuto cambiare molto. Siamo in difficoltà con i difensori e i terzini, abbiamo poche possibilità di cambi. Non so se la squadra sta pensando di più all’Europa, so che dovevamo pensare di più al campionato e non è stato fatto”.



TORINO HA MERITAT - “Siamo passati in vantaggio e abbiamo avuto anche le occasioni per chiudere la partita. Il Torino comunque è stato più aggressivo di noi ed ha meritato”.



CALI DI CONCENTRAZIONE - “E’ mancato questo alla Roma nel corso della stagione. In Europa League la squadra si concentra di più. Abbiamo commesso degli errori ed io devo assumermi le mie responsabilità".



QUARTO POSTO - "Per il quarto posto la matematica dice che si può fare ancora, ma ad essere onesti è difficile”.