Sogna Roma, anche se l’afa di questi giorni porterebbe altrove. Davide Frattesi si allena al Mapei insieme a Berardi e compagni, ma appena finita la seduta corre al telefono per vedere se ci sono novità.La trattativa col Sassuolo però si è rivelata più dura del previsto. Tiago Pinto considera troppi i 35 milioni proposti come base da Carnevali. E ai quali vanno ovviamentedi sconto inerenti alla percentuale di incasso in caso di vendita altrove e l’inserimento di un paio di giovani della Primavera giallorossa.La Roma, infatti, non vuole andare oltre i 18 milioni più il prestito con diritto di riscatto die l’eventuale prelazione su Missori, Falasca o Tripi. Il Sassuolo ha preso tempo e per ora ha convocatoIl giocatore attende con pazienza, è sicuro di tornare ma dopo l’iniziale entusiasmo ora teme che l’affare possa andare ancora per le lunghe. Per questo, insieme all’agentepotrebbe forzare ulteriormente la mano col Sassuolo. Entro sabato Pinto farà di nuovo il punto della situazione col procuratore ma sa che per il giocatore non ci sono altre offerte. L'arrivo dell'azzurro porterebbe alla cessione dinonostante la promessa fatta ieri ai tifosi dal francese che piace al Marsiglia.