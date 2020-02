Si stringono i tempi per il passaggio di proprietà della AS Roma Calcio. La due diligence in corso da inizio anno decisa dallo staff del compratore, l'americano Dan Friedkin, secondo quanto ha appreso milanofinanza.it è tecnicamente conclusa e ora mancherebbe davvero poco per il passaggio di consegne tra James Pallotta e il nuovo proprietario del team giallorosso, in crisi di risultati e di identità.



FIRME - Si tratta di stilare a questo punto un memorandum of understanding per giungere alla firma ufficiale nei primi giorni della prossima settimana. Forse già lunedì. La brutta classifica di Pellegrini e compagni ha fatto anche aprire un dibattito sulla possibilità che tra Friedkin e Pallotta potesse avviarsi anche una trattativa al ribasso, promossa dal primo, visto che la squadra di Fonseca dista ormai sei punti dal quarto posto e dunque potrebbe non centrare l'ingresso in Champions League, con cospicua perdita di introiti e abbattimento del valore dell'asset che dovrebbe, almeno nei piani iniziali, portare a Pallotta una plusvalenza di 100 milioni di euro.