Mercato chiuso e sosta per le nazionali finita. La Serie A riparte con la sua 24esima giornata, la 5a del girone di ritorno, e ad aprire il calendario ci sarà lo scontro fra Roma e Genoa, a partire dalle 15, all'Olimpico di Roma. I giallorossi prima della sosta erano in un momento positivo con tre vittorie consecutive all'attivo fra campionato e Coppa Italia (martedì il quarto di finale contro l'Inter) e con gli innesti di Sergio Oliveira e Maitland-Niles i giallorossi hanno trovato colpi importanti per lo scacchiere di José Mourinho. Tanti, tantissimi, invece, i cambi del Genoa che parte dalla certezza Blessin in panchina ma anche dal poco tempo per lavorare e ottenere subito risultati e punti fondamentali per tirarsi fuori dalla corsa salvezza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà attraverso il proprio portale su smart tv, ma anche in diretta streaming su smartphone e tablet tramite l'app.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham.

GENOA (3-5-2): Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Hefti, Gudmundsson, Badelj, Amiri, Calafiori; Destro, Yeboah.