Roma, Ghisolfi corre ai ripari e va all-in su Danso: i dettagli della nuova offerta al Lens con i soldi di Abraham

Le prime due giornate di campionato, con un solo punto raccolto tra Cagliari ed Empoli, hanno fatto suonare più di un campanello d’allarme in casadeve cercare una soluzione sul campo ma chiede una mano anche alla proprietà sul mercato per completare una rosa che ha bisogno di ulteriori innesti per essere competitiva ai massimi livelli.La Roma aveva proposto un prestito da un milione più obbligo di riscatto fissato a 21,5 al Lens per Kevin Danso con la convinzione di ottenere subito il via libera per organizzare le visite mediche del forte difensore austriaco. Ma il club francese vuole di più e ha rispedito al mittente la prima proposta di Ghisolfi.

Parallelamente alla trattativa per Danso con il Lens, Ghisolfi lavora anche a quella che dovrebbe portare Abraham al West Ham. La Roma spera, infatti, di finanziare il colpo per la difesa proprio con i soldi dell’attaccante inglese:Due piste calde per la Roma che ora deve svoltare anche sul mercato.