Roger Ibanez ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso della sfida di domani contro il Real Betis: "Sappiamo che sarà una partita difficile. Loro sono una squadra forte, ma abbiamo lavorato bene e quando andremo in campo dovremo fare il più forte possibile".



C'è ancora tanto da giocare in questo girone.

"Sì sì, ci sono ancora tre partite importantissime. Dobbiamo farei dei punti lì. Adesso siamo focalizzati su questa partita e sull'andare forti".



Come sta la squadra? Ci sono diversi assenti, ma servono punti.

"Domenica abbiamo vinto in campionato, adesso abbiamo questa partita in cui dobbiamo dare il massimo. Abbiamo avuto qualche infortunio ma fa parte del calcio, adesso quelli che entrano devono dare il massimo per aiutare la squadra".