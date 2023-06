Uno tira l'altro. Dopo Aouar, ecco Evan N'Dicka. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Roma ha praticamente chiuso pure con il difensore francese (di origini camerunensi) cresciuto nell'Auxerre e dal 2018 in forza all’Eintracht Francoforte, con cui in 5 anni ha giocato 170 partite con 11 gol (vincendo l’Europa League nel 2022). N'Dicka arriva da svincolato, esattamente come Aouar, centrocampista ex Lione.



Per il difensore è pronto un contratto di quattro anni a 2,5 milioni di euro più bonus. Gigante di 192 centimetri, 23 anni, ha fatto tutte le trafila delle nazionali giovanili francesi, senza però riuscire mai ad affacciarsi nella nazionale maggiore. Il francese dovrebbe prendere il posto di Ibanez, che la Roma ha messo sul mercato per questioni di plusvalenza. Con lui il pacchetto arretrato (inteso come difensori centrali) è quasi completo, considerando che N'Dicka farà compagnia a Smalling (il cui rinnovo sarà ufficializzato a breve), Mancini e Kumbulla.