Roma, il Galatasaray spinge per Celik

9 minuti fa



Il Galatasaray vuole di nuovo Zeki Celik, e adesso la Roma spera di chiudere. Perché per rinnovare la fascia destra servono anche le uscite di quei giocatori che sono in rosa e che non hanno soddisfatto le aspettative oppure non sono ritenuti adatti al nuovo progetto. L’indiscrezione è arrivata dei media turchi che hanno spinto forte sulla volontà del club neo vincitore del campionato di rinforzare la corsia destra con il ventisettenne convocato da Montella (ma ora alle prese con qualche piccolo fastidio muscolare) per i prossimi Europei.