Il Milan non è completo al 100%, ma solo al 90%. Parole e musica di Gennaro Gattuso che in conferenza stampa ha ribadito come la rosa rossonera vada ora sfoltita (soprattutto in attacco ndr.) ma anche che un innesto a centrocampo completerebbe una rosa che si è rinforzata parecchio nel corso dell'estate con gli acquisti di Reina, Strinic, Halilovic, Caldara e soprattutto Higuain.



FRA KOVACIC E RABIOT... - "Abbiamo pensato a Vidal, ma al momento non possiamo permettercelo per problemi con il Fair Play Finanziario". Sempre Gattuso ha tracciato la linea per il possibile nuovo acquisto nel reparto mediano del campo. Servirà una formula simile a quella trovata con Higuain ovvero un prestito oneroso (stavolta a cifre più basse) e un diritto di riscatto che si potrà trasformare, più o meno ufficialmente in obbligo. I contatti con la madre e agente di Adrien Rabiot proseguono spediti, così come i sondaggi con l'entourage di Mateo Kovacic, non al centro dei progetti del Real Madrid e vecchio pupillo di Leonardo.



...SPUNTA PELLEGRINI - C'è però un altro nome che sta mettendo in moto la macchina del mercato rossonero ed è quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe '96 della Roma è valutato dal club giallorosso fra i 35 e i 40 milioni nonostante ad inizio mercato fosse attiva una clausola rescissora da poco più di 25 milioni. Secondo Tuttosport per il club giallorosso Pellegrini non è incedibile e in caso di affondo deciso da parte del Milan le parti si siederebbero attorno a un tavolo a trattare. Fra Leonardo e Monchi ci sono tante idee in ballo fra cui anche quella della Roma di provare a portare Suso alla corte di Di Francesco.