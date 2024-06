Roma, il nuovo obiettivo è Strand Larsen del Celta Vigo

AFP via Getty Images

Piaceva al Napoli. Piaceva al Bologna, soprattutto al ds Sartori. Piace alla Roma che, dopo gli addii di Lukaku e Belotti, e con Tammy Abraham che appare sempre più lontano da Trigoria come riporta il Corriere dello Sport, ha bisogno di prendere almeno un paio di attaccanti centrali.Gioca nel Celta Vigo, conosce l'Italia per aver vissuto un anno a Milano tesserato nella Primavera del Milan (allenata all'epoca da Gattuso), è amico di Haaland e ha, soprattutto, una clausola da 50 milioni di euro.

In Galizia sono disposti ad ascoltareUn'offerta vera e propria della Roma ancora non c'è, ma la trattativa è reale. I club si stanno parlando, il giocatore ha dato la sua disponibilità.innamorato dell'Italia e della Capitale, come ha scritto sui social un anno fa quando ha avuto modo di incontrare il Papa, è reduce da una stagione con 13 gol in 39 presenze a Vigo. Bravo di testa e nelle sponde, ama giocare per la squadra e servire assist.