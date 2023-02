Raul Jimenez è nel mirino della Roma. Secondo quanto riferiscono dal Messico, l’attaccante classe 1991, in forza al Wolverhampton, è il sostituto perfetto di Abraham, nel caso l’inglese dovesse partire. L'ex Benfica ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, motivo per il quale i Wolves sono ben disposti a trovare un accordo in estate. Inoltre, l’agente del calciatore è Jorge Mendes, lo stesso di Mourinho, il che rende più agevolata l’intera trattativa.