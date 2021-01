Il Milan dovrà riuscire ad archiviare la prima sconfitta del campionato, subita contro la Juventus, per cercare di rimanere in cima alla classifica di Serie A per un’altra settimana.. Quello di inizio 2021 è un Milan in difficoltà, che ha iniziato l’anno con i più bassi Indici di Efficienza stagionali: dal 92-93% cui ci aveva abituato, è sceso al 90-91% - come dire che è passato dalla lotta scudetto a quella per un piazzamento in Europa. 2% è la forbice di Instabilità su cui balla anche il Torino, sebbene partendo da valori più bassi (IET 88,5-90,5%); ma Giampaolo sembra aver registrato al meglio la difesa che, soprattutto con Singo e Izzo, sta attraversando un ottimo momento di forma fisica (IEF 93%). Sarà quindi una gara difficile per il Milan, complice l’assenza di Hakan Calhanoglu: dall'arrivo del turco nell'estate del 2017 i rossoneri hanno vinto solo il 33% delle partite senza di lui in campo, percentuale che sale al 53.4% con lui. Nell’ultimo turno, per fronteggiare i campioni d’Italia, i rossoneri hanno prodotto uno stress atletico di gran lunga superiore a quello sviluppato dai granata (+5% di distanza, +16% di alta intensità, +28% di sprint): scopriremo se tre giorni di recupero saranno stati sufficienti alla squadra di Pioli per recuperare le energie necessarie., che, se manterrà le promesse (IET +1%, IEF +2,5%) renderà la vita difficile al Sassuolo. La squadra di De Zerbi dovrà puntare sulla propria caratteristica principale, quella che ne sta contraddistinguendo la stagione: il palleggio (K-Pass +2,6%). I neroverdi producono mediamente il 22% di passaggi di medio-alta difficoltà in più, completandone addirittura 10 in più per quanto riguarda quelli ad altissima difficoltà, con un Domenico Berardi (cinque) a livello dei top della Serie A (domenica però molto assente per infortunio). Si affronteranno due squadre ben diverse negli stili di gioco; nell’ultimo turno i bianconeri hanno prodotto più alta intensità (+15%) e più sprint (+76%), mentre i neroverdi più accelerazioni (+15%). Le due squadre si presenteranno dunque con un carico di affaticamento da stress muscolare superiore alla norma.entrambe in lotta per i primi posti. Due modi di giocare opposti quelli di Conte e di Fonseca:, questa può essere la sintesi dell’anticipo domenicale dell’Olimpico. Se l’Inter sembra fatta a somiglianza del suo condottiero (Aggressività offensiva 93,7%, 1vs1 offensivi 94,5%), i palleggiatori di Fonseca sfiniscono gli avversari accorciando rapidamente sul portatore di palla (Aggressività difensiva 92,5%, Pressing 91,5%) per poi mettere in moto una manovra che completa oltre il 60% di passaggi ad altissima difficoltà, la metà dei quali prodotti da Mkhitaryan e Cristante. Nell’ultimo turno, Inter e Roma hanno sviluppato un carico esterno simile, percorrendo ciascuna circa 110 km di cui 27 ad alta intensità, ad eccezione della quantità di sprint, che ha visto i giallorossi produrne il 27% in più – un dato che potrebbe influire sulla forma fisica di questo fine settimana. Se dal punto di vista tattico la prestazione è sovrapponibile (K-Movement 92% circa), i nerazzurri sono molto più intraprendenti nella ricerca dei duelli, creando il doppio delle occasioni di uno contro uno: basti pensare che contro lo stesso avversario (Crotone) i ragazzi di Conte hanno saltato l’uomo nove volte, mentre i giallorossi solamente due. I nerazzurri si affideranno verosimilmente alle giocate dei singoli, mentre la Roma dovrà contare sulla solita coralità.