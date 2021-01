Chi sarà la vera antagonista del Milan nella corsa scudetto? La sfida delle 12.30 fraè molto più del semplice big match dellaperché mette di fronte, distanziate di soli 3 punti, rispettivamente la terza e la seconda forza del campionato e con un classifica che, in virtù della vittoria dei rossoneri potrebbe portare, in caso di vittoria, o i nerazzurri a -1 o i giallorossi a -4.riabbraccia dal primo minuto Romelu, partito dalla panchina e non al meglio nella sfida poi persa contro la Sampdoria., reduce da 3 vittorie consecutive ritrova invece Leonardoche, un anno fa esatto, era a un passo dal vestire il nerazzurro.: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro.