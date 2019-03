Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, arrivato in estate dall'Ajax, parla a FoxSports: "Meraviglioso vedere l’Ajax vincere contro il Real Madrid. A volte penso che sarebbe stato bello essere ancora là. A Roma sono cresciuto molto, anche come persona. Vivere da solo ti rende più forte. Ho imparato molto, ma non è detto che anche all’Ajax non sarei riuscito a migliorare".



Cercato da diversi club europei, Monchi lo ha vestito di giallorosso; ma il classe '99 sta faticando a imporsi in un calcio difficile come quello italiano, dove ha faticato anche papà Patrick in maglia Milan. 21 presenze, 3 assist e un solo gol, per ora Justin Kuivert non sta lasciando il segno.