L'entusiasmo intorno all'arrivo di José Mourinho alla Roma, ha dato una bella spinta anche al titolo in borsa, visto che nell'ultimo mese il titolo del club giallorosso ha guadagnato più del 38%. Un tesoretto che è aumentato a dismisura in pochissimi giorni proprio grazie alla scelta dei Friedkin di puntare tutto sullo Special One. A riportarlo è il Corriere dello Sport.