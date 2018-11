Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma, parla a Roma Tv in vista della sfida contro il CSKA Mosca: "Vincere a Mosca significherebbe passare la fase a gruppi. Al di là di tutto penso che sia una Roma diversa quella che si vede in Champions, ha una marcia in più ed è molto più sicura di quella che si vede in campionato, al di là della partita col Real Madrid. Vincere a Mosca sarebbe bello perché vincere in trasferta è sempre un bel segnale".