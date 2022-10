di Federicoci ha messo giusto un paio di giornate per assestarsi, somatizzare l'addio al santone, e riprendere una marcia che oggi più che mai sembra tornata inarrestabile. L'1-0 rifilato oggi alvale la settima vittoria in 10 gare con due pareggi e una sola sconfitta (alla seconda di campionato contro il Bologna per l'appunto) ealla classifica. Il gol di potenza, sgusciando alle spalle della difesa salentina, portaClaudio in realtà con Antonio oltre al cognome non ha nulla o quasi in comune. Sì, è pugliese anche lui, ma di Barletta e di mestiere non fa la seconda punta, bensìQuest'anno in Primavera è lui la stella della squadra perchéla maggior parte decisivi per i successi giallorossi.è quando raggiunge i 15 anni di età che i top club iniziano a notarlo e attenzionarlo. Con il Bisceglie arriva alle finali nazionali del campionato Under 15 e poco dopo alla porta di casa arrivarono le chiamate di numerosissimi club.A crederci è quindi la Roma che decide di portarlo nella capitale per aggregarlo alla formazione Under 16 e da qui, fino all'Under 18, Cassano ripaga la fiducia a suon di gol (e di un campionato vinto con gli Under 18.. Il passaggio alla corte di De Rossi è complicato anche da diversi acciacchi fisici che non gli consentono di brillare. Davanti la concorrenza è tantissima e serve un anno in più a Claudio per spiccare il volo. Quest'anno come detto, sta incantando da fuori quota, maParlando al termine della sfida di Europa League contro L'HJK Helsinki, infattiMi fa piacere, come a tutti a Trigoria, nel vedere questi bambini. L’importante è che non perdano la testa". E Claudio non vede l'ora di farsi trovare pronto. Per un nuovo Cassano in giallorosso. Per scrivere una nuova pagina di storia.