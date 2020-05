Alla voce priorità, in casa Roma, c'è il nome di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista offensivo armeno ha convinto tutti, specialmente il tecnico Paulo Fonseca. Tra i due è scattata la scintilla tanto che il ragazzo stesso ha dato la sua preferenza per il futuro: restare nella capitale. Il direttore Gianluca Petrachi sta studiando la strategia giusta da adottare con l'aiuto dell'agente Mino Raiola. L'Arsenal ha fatto una richiesta importante, nonostante il contratto di Mkhitaryan andrà in scadenza nel 2021, e ha espresso un forte gradimento per Justin Kluivert. Tutti i dettagli nel nostro focus video.