Roma, le pagelle di CM: Lukaku save the last dance. Svilar altro miracolo

Un miracolo all’ultimo sospiro che vale quanto un gol. Anche sul resto delle operazioni era andato più che beneInizio moscio, poi si accende e regala un po’ di brio anche in una destra disastrata. Finale a tutta difesa.Parte in tackle, ma pure con qualche singhiozzo pericoloso che gli attaccanti del Genoa non sfruttano. Nella ripresa cresce: Vedi sopra, ma con un apporto maggiore in fase di impostazione che non guasta. Respinge di corpo e di anima i tentativi genoani: Una mezz’ora di noia, anche perché lo ignorano. Poi va a prendersi lo scettro e diventa un pericolo continuo (81’ Mancini sv: ad alzare il fortino)

Parte molto bene trovando anche gli spazi di inserimento. Poi perde il segnale ed è costretto a usare il tuttocittà. Arriva comunque a destinazione.Garra, solo a parole. Il doppio giallo in un secondo non è roba da campioni del Mondo. Anche prima aveva sbagliato moltoLa mira non è perfetta nemmeno per lui. Ma ci mette decisamente più attenzione nel gestire palloni e avversari.Sonnecchia sulle seconde palle, poi cerca un’intesa difficile con Baldanzi. Si muove tanto, più di altri. Ma quando c’è da punzecchiare una classifica deficitaria becca mugugni comprensibili (63’ El Shaarawy 7: caffeina pura, e il cross perfetto)

Tanta grinta e pure un tentativo perfido. Però non ha ancora la malizia giusta per trovare la posizione da cui far davvero male. (63’ Dybala 6: entra e si accende subito qualcosa, ma si vede che non sta bene. 91’ Kristensen sv): Il peso del bomber. All’ultimo ballo all’Olimpico Big Rom sfodera il colpo da novanta dopo una partita di sponde e attesa per la palla buona. Ventuno reti, meriterebbe migliore pubblicità (91’ Abraham sv)Primo tempo soporifero, con zero tiri nello specchio. Nella ripresa accende Dybala ed El Shaarawy, ed è la mossa vincente. Quinto posto blindato, basterà?