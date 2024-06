Getty Images

Roma, Manchester United su Dybala: rinnovo in bilico

42 minuti fa



Il rinnovo di Paulo Dybala non è ancora sfociato in una reale trattativa: nei pensieri della Roma c'è l'eliminazione della clausola rescissoria che scatterebbe nel mese di luglio: qualsiasi club potrà dunque prelevarlo per 12 milioni di euro.



L'agente della Joya si aspetta una chiamata, a meno che il Manchester United, come scrivono in Argentina, non decida di mettere prima sul piatto i soldi richiesti. I Red Devils sono interessati, soprattutto perché a volere il fantasista è proprio il tecnico Erik ten Hag. La Premier League alletta il giocatore e l'ingaggio superiore ai 6,5 milioni di euro all'anno non spaventa la proprietà della sponda United di Manchester.