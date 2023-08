La Roma può tornare sul mercato a caccia di un altro difensore centrale. Quest'estate è già arrivato il franco-ivoriano Evan Ndicka (classe 1999) a parametro zero dai tedeschi dell'Eintracht Francoforte, ma l'ormai imminente cessione dell'italo-brasiliano Roger Ibanez (classe 1998) all'Al-Ahli in Arabia Saudita per una trentina di milioni di euro può aprire la porta a un nuovo arrivo nella Capitale.



OCCHI A SALISBURGO - Tra i profili seguiti con maggiore interesse da Tiago Pinto c'è Oumar Solet. Classe 2000, il francese è sotto contratto fino a giugno 2025 con lo Strasburgo, che lo ha acquistato tre anni fa dal Lione per 4,5 milioni di euro. Ora il suo valore si è quadruplicato, infatti è il calciatore più prezioso del club austriaco insieme al compagno di reparto serbo Strahinja Pavlovic (classe 2001). Quest'ultimo, da tempo sul taccuino della Juventus, ha sulla coscienza i primi 2 gol presi nell'amichevole persa 4-3 con l'Inter.



MOURINHO APPROVA - Invece Solet ha giocato molto meglio, brillando in difesa e rendendosi pericoloso anche in avanti sulle palle inattive. Come in occasione dell'assist per il momentaneo 2-2 segnato da Karim Konaté su azione da calcio d'angolo. Una qualità da non sottovalutare, molto apprezzata da José Mourinho. L'allenatore portoghese era rimasto favorevolmente impressionato da Solet già nella doppia sfida tra Roma e Salisburgo nella scorsa stagione in Europa League.