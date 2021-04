Non ha passato una Pasqua serena la Roma, che dentro all'uovo giallorosso non ha trovato nessuna 'dolce' sorpresa. Anzi,. La squadra è scivolata al settimo posto, la Champions è a -7 e come se non bastasse la Lazio ha messo la freccia superando proprio i giallorossi grazie al gol-vittoria di Caicedo contro lo Spezia.- A quattro giorni dall'andata di Europa League contro l'Ajax il clima in casa Roma è rovente: durante l'allenamento di oggi è andato in scena un duro confronto con Fonseca e Pinto da una parte e la squadra dall'altra. Il club smentisce l'accaduto, ma ci risulta ci sia stato unC'era però anche chi è riuscito a mantenere la calma e, anzi, ha invitato i compagni di squadra a stare più tranquilli.- Da una parte rabbia e tensione, dall'altra. "Il sorriso non ce lo toglie nessuno" hanno detto in coro i due fidanzatini, che hanno immortalato la giornata con foto e video. Bruno Peres sorride e festeggia la Pasqua, la Roma traballa e la Champions si allontana.