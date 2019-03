Ore frenetiche in casa Roma per il cambio di allenatore in corso d'opera. Claudio Ranieri prenderà il posto di Eusebio Di Francesco e, dopo essere atterrato in mattinata a Ciampino è ora a Villa Stuart per espletare le classiche formalità mediche. Visite di rito che precedono il viaggio a Trigoria dove firmerà oggi il suo contratto con i giallorossi.