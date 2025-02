Roma, Ranieri furioso: "Rosetti, perché questo arbitro? Stava aspettando di far vincere il Porto. Non è più calcio"

Il tecnico della Roma, a Sky Sport, dopo la sfida – valida per l’andata dei playoff di Europa League – pareggiata per 1-1 contro il Porto, ha commentato così la partita, focalizzandosi, in particolar modo, sulla direzione arbitrale di Stieler."Partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e sono veramente contento della prestazione dei ragazzi.per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. 8 ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo".

"All'uscita di Pellegrini, lui faceva vedere la fascia di capitano e quindi poteva dire qualcosa"."Gridano. Io mi innervosisco quando saltano di testa e si mettono le mano in faccia. C'è il Var, diamo fallo per simulazione: questo non è più calcio".In conferenza stampa: "Rosetti è integerrimo, che deve dimostrare una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che su 21 partite, l'avversario fuori casa ha fatto solo 9 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa, come lo so io lo sa lui. Abbiamo fatto un miracolo oggi, avevo chiesto il cambio sul corner, prima di battere il secondo. Abbiamo chiesto ma no, si continua. Che vuoi dire? Otto cartellini gialli per noi in una partita, sì qualcuno ci sarà pure stato, qualche volta siamo stati ingenui, ma santo cielo...Ma non è colpa dell'arbitro eh, non è colpa nemmeno di Rosetti.".

