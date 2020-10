Tra la Roma e Alessandro Florenzi l’amore è finito lo scorso gennaio, quando i giallorossi lo hanno mandato in prestito al Valencia perché per lui in campo non c’era spazio. Al suo ritorno non c’è mai stata la possibilità di ricominciare da zero e l'ex capitano giallorosso ha preso la via del PSG. Il motivo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, però non è stata la volontà di Fonseca, che a differenza dello scorso inverno lo avrebbe trattenuto volentieri. L'addio è una decisione maturata dallo stesso giocatore: Florenzi riteneva conclusa la sua avventura con la Roma e per questo motivo ha chiesto di essere ceduto.