Roma, contatti serrati per Manu Koné: chiusura a un passo, i dettagli

La Roma vuole chiudere in fretta per Manu Koné. Il responsabile dell'area tecnica Ghisolfi e la CEO Souloukou vogliono regalare a De Rossi il centrocampista che completerebbe il reparto e, con i soldi risparmiati dal mancato arrivo di Danso, la trattativa con il Borussia Moenchengladbach, si sta per chiudere.



I DETTAGLI - I tedeschi avevano rifiutato la prima offerta della Roma: vogliono almeno 20 milioni di parte fissa, 25 milioni bonus compresi, ma le trattative stanno proseguendo e la chiusura è vicina. L'accordo con il centrocampista francese è stato trovato: si parla di un contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione, con De Rossi che ha spinto tanto, chiamando diverse volte anche il giocatore per convincerlo. Rimane da trovare l'intesa definitiva con il club tedesco; le società stanno discutendo i dettagli, l'affare potrebbe farsi a 17 milioni più bonus..