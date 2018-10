L’ex allenatore di Roma e Juventus Fabio Capello, intervenuto su Radio 1, nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla quadra giallorossa e su un suo possibile futuro nella Capitale.



Tornare alla Roma, magari come direttore tecnico?

“Ho degli ottimi ricordi di Roma, come giocatore e come allenatore. Ormai a questo punto ci sono altre persone che possono dare qualcosa di più, vista la mia età. Una consulenza, magari…”.



Ha letto l’autobiografia di Totti?

“L’ho letta, è molto simpatica. Dovrebbe esserci qualche correzione (ride, ndr)”.





E’ vera la storia che piombò in camera di Totti urlando ‘dove sono le ragazze’?

“E’ vero. E mi fermo qui (ride, ndr)”.