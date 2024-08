Ibrahimovic: "Mercato? Finisce quando lo dico io. Rinnovi Maignan e Theo? Stiamo parlando, sono sotto controllo"

Il senior advisor di RedBird per il Milan,si è presentato in conferenza stampa a Casa Milan per annunciare il nuovo colpo del club rossoneroarrivato a titolo definitivo dal Monaco. Il centrocampista francese è l'ultimo tassello richiesto da Fonseca, ma non sarà l'ultima operazione di mercato del club rossonero."Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilbrio. E' un giocatore completo, che sa spaccare le linee, che può fare gol. E' stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui".

"La squadra è completa, siamo molto contenti e gli dò il benvenuto al Milan. Ad oggi non abbiamo bisogno di portare altri giocatori, perché con questi quattro acquisti abbiamo due giocatori per ruolo, abbiamo Milan Futuro con tanti talenti e poi non abbiamo necessità di vendere qualcuno perché ci sono tante partite.. Siamo al giorno sei di sette della costruzione del Millan. i nostri quattro acquisti erano le nostre priorità ancor prima dell'arrivo di Fonseca"."Fofana è il più completo di tutti".

"Stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto o con un po' più di tempo, ma è tutto ok"."Sta lavorando tanto. Non è facile il mio cognome e avere un papà che ha fatto quello che ha fatto, non è facile. Ma sono contento per lui"."Sappiamo che è un paese con grandi talenti. Ci ho giocato quattro anni e c'è una grande scuola di talenti con giocatori che diventano top e per noi, averli, è motivo di orgoglio, specie quando portano risultati. L'importante è una squadra compatta, unita e risultati".

"Youssouf è ancora giovane. Ha margine di crescita. Poi porta equilibrio è stabilità. Abbiamo portato la spina dorsale della squadra in questo mercato, che darà equilibrio alla squadra. Ci piace molto il suo profilo, poi sta all'allenatore farlo rendere al meglio. Siamo sicuri che migliorerà tanto il Milan, poi come giocherà dipende dal mister, lui in campo porta tanto sia a livello difensivo sia a livello offensivo"."La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. Con quattro acquisti abbiamo due giocatori per ogni ruolo, in alcuni sono più di due. Siamo fiduciosi nei nostri talenti".

"Torriani sarà il vice di Maignan, poi quando tornerà Sportiello, avranno concorrenza"."Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. Quando i giocatori vanno in prestito, non li controlli. Loro, stando al Milan, abbiamo il controllo e per questo non portiamo l'extra che non serve. Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli"."Quello lo lascio ai tifosi...".