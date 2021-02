Smalling, ancora alle prese con una lesione al flessore della gamba sinistra, ieri a Trigoria ha proseguito il suo percorso di recupero. La Roma non vuole rischiare di mandarlo in campo troppo presto e di dover rinunciare a lui ancora un po'. Per questo salterà la prossima gara contro l’Udinese e quelle con Braga e Benevento. Il difensore inglese spera quindi di poter tornare a disposizione per la sfida di ritorno contro la squadra di Carvalhal, in programma il 25 febbraio, ma soprattutto di essere in campo contro il Milan il 28.