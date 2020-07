Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della sfida contro l'Inter: "Penso che sia noi che l'Inter abbiamo grandi motivazioni. Stasera andremo forti entrambi per cercare la vittoria. Penso che dopo la quarantena, con questo modulo, ci stiamo esprimendo meglio, non so se si tratti di un discorso fisico o mentale. Abbiamo più solidità dietro, e davanti un gol lo troviamo sempre. Poi dipende dai periodi, e dal nostro atteggiamento".